L'Ajuntament de Palafrugell donarà subvencions per a extraescolars

L'Ajuntament de Palafrugell obrirà un programa d'ajuts per a activitats extraescolars el pròxim curs 2018-2019. Segons va informar el consistori, aquestes subvencions volen fomentar la participació dels infants i joves en activitats extraescolars del municipi, principalment aquelles relacionades amb els esports, evitant que ningú en quedi exclòs per motius econòmics o de caire social.

Les aportacions van destinades a infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys, empadronats al municipi i que vulguin participar en les activitats organitzades per les àrees de la corporació municipal i per les associacions i entitats inscrites al registre de l'Ajuntament. També se'n podran beneficiar aquells joves d'entre 14 i 24 anys inscrits en activitats de dinamització juvenil de Can Genís i a les aules d'art, teatre i dansa de l'Àrea de Cultura. El període de sol·licituds estarà obert entre l'1 i el 28 de setembre.