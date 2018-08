El rector de l'església de Pals denuncia pintades en contra dels "presos polítics" a la façana del centre de culte

El rector de l'església de Pals (Baix Empordà), Josep Taberner, ha denunciat als Mossos d'Esquadra unes pintades en contra dels "presos polítics" que han aparegut aquesta setmana a la façana del temple. En concret, s'hi podia llegir 'sa casa de Déu és casa d'oració i no de política'. Tot plegat en referència a la pancarta en suport als polítics independentistes empresonats que llueix des de fa uns mesos i on s'hi llegeix 'Llibertat' i si veuen dos llaços grocs. El cartell el va col·locar el mateix rector que ha explicat que no és la primera vegada que pinten la façana del centre de culte. Taberner ha lamentat els fets i assegura que ja ho han denunciat als Mossos d'Esquadra. També ha deixat clar que no té cap intenció de retirar la pancarta en favor dels "presos polítics".