Veïns denuncien el mal estat de la via pública d'una urbanització de Calonge

Carrers aixecats o sense asfaltar i carreteres plenes d'esquerdes i forats. Aquest és l'estat en què es troba, actualment, la via pública de la urbanització Mas Pere de Calonge. Un estat que fa anys que denuncien diversos veïns -alguns amb pancartes penjades a les façanes- presentant instàncies i queixes a l'Ajuntament. «Ja n'estem farts que ens donin excuses», explica la veïna Paqui Pérez a Diari de Girona.

Aquesta calongina relata que fa «vint anys» que demana al consistori que «tapi els forats» i que «sempre» li contesten que fins que «no faci la urbanització no faran res». «No fan ni un manteniment. Molts veïns hem posat instàncies i no ens fan ni cas. Passen olímpicament de nosaltres», critica Pérez, que assegura que ja no sap què més fer.

A més, aquesta veïna puntualitza que el mal estat de les carreteres suposa un «perill» per als residents. «Els cotxes quan passen, aixequen pedres que poden ferir algú que estigui passejant o caminant per la vorera», critica Pérez, que afegeix que la situació s'ha agreujat amb el pas constant de camions que porten el material per poder construir piscines en diferents habitatges de la urbanització, i que fan «els forats encara més grans». D'altra banda, aquesta veïna també critica que el dipòsit d'aigua es troba abandonat des de la gran nevada del 2010, ja que el propietari no en fa el manteniment i adverteix que en cas d'incendi, es «cremaria tot».

Precisament, l'Ajuntament va informar dimarts passat, que la junta de govern local ha aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació d'aquesta urbanització, un pas que, segons assegura l'ens, és «essencial» per poder desenvolupar les esperades obres d'urbanització de Mas Pere. «Després d'anys de feina, aquest és el cop que l'Ajuntament arriba més lluny en el seu objectiu de posar al dia la urbanització Mas Pere i resoldre els seus dèficits urbanístics», afirma el consistori a través d'un comunicat.

El projecte d'obres de Mas Pere preveu fer una actuació integral i preveu la construcció de la xarxa d'enllumenat, de clavegueram, d'aigua i de telefonia. També es farà completament de nou la pavimentació, asfaltatge, les voreres i la instal·lació de mobiliari urbà, principal motiu de queixa de majoria de veïns d'aquest sector del municipi.



Creació d'una comissió mixta

Aquestes obres tindran un cost aproximat de 10 milions d'euros, la major part dels quals seran finançats per les aportacions dels propietaris. Una altra part estarà finançada amb els 358.506,67 euros aportats per l'Entitat Urbanística de Conservació, que en el moment de la seva dissolució va traspassar el seu saldo disponible a l'Ajuntament amb l'objectiu de destinar-lo a aquests treballs. A més, el consistori assegura que té «la voluntat refermada» per unanimitat en el ple de febrer de fer una aportació econòmica pel valor equivalent al 15% de les obres d'urbanització, fins a un màxim de 2.000.000 d'euros.

«En aquests moments tots els tràmits administratius estan fets, i queda només la notificació d'aquesta aprovació definitiva als propietaris», ha explicat aquesta setmana l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, que afegeix que un cop feta la notificació es podrà tirar endavant la licitació de les obres. En aquest sentit, Soler també detalla que és una urbanització de prop de 700 parcel·les, amb propietaris «de molts països als quals hem hagut de notificar diverses vegades» els diferents tràmits administratius. «En pocs mesos podríem tenir les màquines treballant», ha avançat.

A més, per buscar el màxim consens possible, l'Ajuntament ha impulsat la creació d'una comissió mixta de seguiment integrada per representants dels veïns i veïnes de Mas Pere, així com per membres de l'equip de govern i també regidors de l'oposició.

El projecte de reparcel·lació ara aprovat és l'evolució del text refós que l'Ajuntament ja havia aprovat inicialment i que recull bona part de les observacions i peticions presentades durant el termini d'al·legacions. El següent pas serà iniciar els tràmits per licitar i adjudicar l'obra a una empresa i la seva posterior execució. Segons el consistori, les obres es podrien adjudicar a finals d'aquest any o a principis del 2019, amb la voluntat d'iniciar les obres abans de l'estiu de l'any vinent.