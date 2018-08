El mossèn de Pals denuncia dues pintades a la façana de l'església de Sant Fruitós

El mossèn de Pals, Josep Taberner, ja ha interposat la denúncia als Mossos en referència a dues pintades a la façana de l´església de Sant Fruitós, als Masos de Pals, en contra de la «politització» del temple. El mossèn té penjada una pancarta amb el lema «Llibertat» i dos llaços grocs, un a cada costat.

La primera pintada va aparèixer el matí de diumenge passat. Hi deia: «Sa casa de Déu és casa d´oració, no de política». En veure-la, el mossèn, acompanyat de veïns i veïnes, del poble es van disposar a netejar-la amb una màquina d´aigua de pressió. No va servir de gaire. L´endemà, dilluns passat al matí, en va aparèixer una altra a la mateixa façana. Aquesta deia: «A Déu el que és de Déu i al Cèsar el que és del Cèsar». Després de netejar les dues pintades, el mossèn va anar a posar una denúncia als Mossos d´Esquadra.

Josep Taberner és l´administrador parroquial de Begur, Escla­nyà, Pals i Regencós. Té el càrrec des del mes de setembre passat. A més, és el president de l´ONG Amb les teves mans pels refugiats i administrador de Fireflight for Africa per portar energia a pobles del continent africà.

El mossèn també és membre del CDR de Pals i vesteix amb el llaç groc al pit. En declaracions a una entrevista per a Ràdio Capital, va explicar que «alguna vegada havia tingut enganxades amb gent» a les misses perquè assegura que, en aquest espai, resa pels polítics a la presó.



«Són drets cristians, no polítics»

Taberner va voler deixar constància de la seva opinió vers la llibertat dels polítics a la presó. «Una cosa és ser afí a la República, que és totalment respectable, i l´altra és una qüestió de justícia, de drets humans i de drets cristians», considera. «Tot allò que sigui posar el llaç groc o demanar la llibertat, em sembla que no és fer política ni voler dividir Catalunya, com diu Ciutadans», va afegir el capellà. Taberner va dir que si «un cristià no està a favor de la llibertat d´unes persones que estan sense judici a la presó, que es pregunti si és cristià o no ho és».