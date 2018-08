Detenen un veí de Palafrugell de 33 anys amb haixix per valor de 1.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han atrapat un jove que duia al damunt una tauleta d'haixix valorada en uns 1.000 euros. Els agents el van arrestar durant un control preventiu que havien muntat al peu de la C-66 al seu pas per Llofriu. El detingut, que té 33 anys i és veí de Palafrugell, anava d'acompanyant en un cotxe i va intentar que els agents no l'aturessin. Quan els Mossos el van escorcollar, a més de la peça de droga, li van trobar al damunt tres telèfons mòbils, cinc targetes SIM i 460 euros en efectiu. La policia el va detenir per un delicte contra la salut pública. El noi, que té antecedents per fets similars, ha quedat en llibertat provisional després de passar pels jutjats.

Els fets van tenir lloc el passat 9 d'agost a la tarda. Aquell dia, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Palafrugell havien muntat un control preventiu al quilòmetre 0,5 de la C-66, en sentit Llofriu. Mentre anaven inspeccionant els vehicles que s'apropaven, van veure com un cotxe s'amorrava a un altre que tenia al davant, amb intenció de passar desapercebut i evitar que l'aturessin.

Precisament, però, això va fer sospitar els Mossos i van decidir aturar-lo. A dins hi anaven tres persones, i de seguida els agents van veure com una d'elles estava molt nerviosa. Es tractava d'un jove que estava assegut al seient de l'acompanyant del davant.

La policia va fer-lo baixar del vehicle, el va identificar i el va escorcollar. El noi, que té 33 anys i és veí de Palafrugell, portava amagada al damunt una tauleta d'haixix, van informar fonts de la policia catalana. A més, a dins de les butxaques i de la bossa de mà, els Mossos d'Esquadra també li van trobar tres mòbils, cinc targetes SIM i 460 euros en efectiu (fraccionats en bitllets de 5, 10 i 20 euros).

Per això, els agents el van detenir per un delicte contra la salut pública. L'anàlisi de la droga va determinar que es tractava d'una peça de 100 grams d'haixix, que tindria un valor d'entre 600 i 1.000 euros al mercat negre,van detallar els Mossos d'Esquadra.

El detingut, que té antecedents per fets similars, va passar l'endemà a disposició judicial a la Bisbal d'Empordà. Després de prendre-li declaració, el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs.