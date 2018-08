Els Mossos intervenen tres gossos perillosos a Bellcaire en situació de descurança i que estaven a ple sol

Els Mossos d'Esquadra han intervingut tres gossos potencialment perillosos a Bellcaire d'Empordà en situació de descurança i que estaven a ple sol tot el dia, durant la onada de calor i amb altes temperatures.



Una campanya d'una veïna via Twitter ha fet conèixer el cas que posteriorment s'ha denunciat i la policia ha denunciat els propietaris dels cans.





Hola @mossos i @MiquelBuch faré un Twit cada dia fins que aconseguim treure aquests animals d'una mort segura. Ja s'ha mort 1 dels 4 que eren. En queden 3 a ple sol, sense aigua i fets m... molta campanya de denunciem maltractaments i després els deixem morir sense fer res.... pic.twitter.com/h6SBJ5siSM „ Etna Estrems Fayos? (@EtnaEF) 10 d'agost de 2018

L'actuació policia ha anat a càrrec de lai dels agents de la comissaria de la, segons fonts policials, però la inspecció del domicili de Bellcaire on es trobaven es va fer aquesta setmana.Els propietaris han quedat denunciats per infraccions de laLa situació de descurança és sobretot perquè els animals estaven exposats tot el dia al sol i per altra banda, en ser de races perilloses calia queEls tres gossos per la seva banda, han quedatfins que la seva situació es solucioni.