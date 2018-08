Un nen de 5 anys està ingressat al seu país després d'estar a punt d'ofegar-se a Pals

Un nen de cinc anys està ingressat en un centre del seu país d'origen després que a finals de mes passat estigués a punt d'ofegar-se en una piscina d'un càmping de Pals. El menor -el país del qual no ha transcendit- inicialment va ingressar a l'hospital de Palamós però en ser víctima d'un possible ofegament, segons fonts del centre sanitari, va ser derivat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) Pediàtrica de l'hospital Josep Trueta.

En aquest centre hi va estar ingressat durant uns dies i a posteriori, com que la família és d'origen estranger va ser derivat a un centre hospitalari del seu país on s'està recuperant de les ferides però fonts properes als fets apunten que el menor pot patir seqüeles importants arran d'aquest malaurat succés. Els fets van succeir el dia 28 de juliol a una piscina d'un parc aquàtic d'un càmping de Pals. Per causes que es desconeixen, un banyista va rescatar la criatura de dins de l'aigua i també va ser auxiliada per una altra persona. I seguidament va arribar un dels socorristes que hi havia de servei i li va aplicar el desfibril·lador per recuperar-lo.

Tot seguit, en ser requerits els serveis d'emergències s'hi van personar els efectius del SEM. Que hi van actuar amb dues ambulàncies i també s'hi van desplaçar amb l'helicòpter medicalitzat. Segons el SEM, el menor va ser traslladat en estat de poca gravetat a l'hospital de Palamós. On després, de ser intubat, tal com marca el protocol, va ser traslladat per ingressar a l'UCI de l'hospital Josep Trueta de Girona. Aquí hi va passar diversos dies i posteriorment, va ingressar a un altre centre de salut d'on és originari el menor.