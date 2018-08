Palafrugell busca la tecla per acabar amb l'abocament incontrolat de residus

L'Ajuntament de Palafrugell busca la manera de posar a fi a l'acumulació desbordant de residus i trastos a les illes de contenidors del municipi. Així, després que fracassés la política de l'actual govern (ERC i CiU) de divulgació i comunicació de caràcter preventiu, a finals d'aquest mes de juny va anunciar més contundència en la lluita contra aquestes actituds incíviques a través de les sancions. Una amenaça que no ha acabat amb aquesta situació ja que ahir l'Ajuntament va reunir-se d'urgència amb representants de l'empresa que s'encarrega de la recollida de residus per buscar solucions a curt termini arran del «repunt que les darreres setmanes s'ha detectat en punts molt concrets de la vila pel que referència als abocaments incontrolats de voluminosos i residus», va exposar la corporació en un comunicat.

La decisió que van prendre ahir les dues parts és augmentar la freqüència de recollida a dos dies dels tancats on es dipositen els residus voluminosos. També van acordar reforçar la recollida als nuclis costaners durant el que resta d'estiu. A més, l'equip de govern vol establir una estratègia per evitar que es repeteixin aquests abocaments desbordants, de manera que un cop acabada la temporada estival l'empresa que recull els residus farà una valoració final de la gestió per planificar, de cares a l'any vinent, les necessitats lligades a l'augment de la població.

La crisi palafrugellenca dels residus ha motivitat les crítiques del cap del PSC, Juli Fernández. Per l'exalcalde, «els carrers estan bruts, les escombraries s'acumulen i els carrers, amb la senyalització deixada, son l'exemple de l'actitud displicent d'aquest govern». El socialista afegeix que la falta de neteja i l'escassa freqüència en la recollida de residus, així com la manca de previsió d'espais públics d'aparcament que ha provocat col·lapses, posen «en perill el prestigi de Palafrugell com a destí turístic de qualitat».