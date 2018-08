Intervenen tres gossos a Bellcaire d'Empordà que estaven en situació de descurança i a ple sol

Els Mossos d'Esquadra han intervingut tres gossos de races potencialment perilloses a Bellcaire d'Empordà en situació de descurança i que estaven a ple sol tot el dia durant l'onada de calor i amb altes temperatures. Una campanya d'una veïna via Twitter ha fet conèixer el cas i ha mobilitzat la policia, que ha denunciat els propietaris dels cans.

La veïna va iniciar la denúncia pública a través de les xarxes socials el 10 d'agost, citant els comptes de Twitter dels Mossos d'Esquadra i del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè en tinguessin constància. L'endemà, va seguir amb la seva denúncia a través de les xarxes socials; el 12 d'agost ja va rebre notícies de les autoritats responsables i dilluns va anunciar que els gossos havien estat traslladats a la protectora.

L'actuació policial ha anat a càrrec de la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) i dels agents de la comissaria de la Bisbal d'Empordà. Ahir va procedir-se a la denúncia dels propietaris, segons fonts policials, si bé la inspecció del domicili de Bellcaire d'Empordà on es trobaven els gossos es va fer aquest dilluns.

D'aquesta manera, els propietaris han quedat denunciats per infraccions de la Llei de tinença de gossos potencialment perillosos i de la Llei de protecció dels animals. La situació de descurança és sobretot perquè els animals estaven exposats tot el dia al sol i, per altra banda, en ser de races perilloses calia que estiguessin donats d'alta com a tal al cens, i no ho estaven. Els tres gossos, per la seva banda, han quedat a mans de la protectora fins que la seva situació se solucioni.