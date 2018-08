La policia de Platja d'Aro denuncia un jove per circular molt begut amb un patinet elèctric

La Policia Local de Platja d'Aro ha atrapat un turista molt begut que circulava fent ziga-zagues pel centre del municipi dalt d'un patinet elèctric. El noi, un rus d'una vintena d'anys, acabava de sortir de festa i pràcticament no s'aguantava dret. De fet, quan els agents li van fer la prova d'alcoholèmia va marcar una taxa de 0,70 mil·ligrams per litre d'aire expirat (mg/l). Ara, l'infractor s'enfronta a una multa de fins a 1.200 euros en base a dues infraccions molt greus del reglament de circulació: agafar un vehicle sota els efectes de l'alcohol i conduir de manera temerària per la vorera. En paral·lel, la Policia Municipal ha immobilitzat el patinet elèctric i també investiga ara l'empresa que li va llogar, perquè sospita que no està homologat. Circular de qualsevol manera amb un patinet elèctric té conseqüències. Això és el que li va passar el dissabte passat a un turista rus a qui la Policia Local de Platja d'Aro va enxampar cometent infraccions. El jove, que anava molt begut, circulava fent ziga-zagues per damunt la vorera. La patrulla de motoristes de la Policia Local, que feia ronda, el va atrapar a primera hora del matí. Eren cap a quarts de set quan el van aturar per la zona centre del municipi. El jove, que acabava de sortir de la discoteca, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. I l'etilòmetre no va deixar lloc a dubtes: va marcar una taxa de 0,70 mil·ligrams d´alcohol per litre d'aire expirat. Agafar el patinet anant borratxo i conduir-lo fent esses li va suposar dues denúncies. La primera, per circular sota els efectes de ­l'alcohol; i l'altra, per conducció temerària. Ara, aquest turista rus d'una vintena d'anys s'enfronta a pagar una sanció de fins a 1.200 euros –la tramitació d´aquestes infraccions es fa per via administrativa. En paral·lel, la Policia Local de Platja d´Aro també va immobilitzar el patinet elèctric i se'l van endur a comissaria. Els agents, a més, investiguen si el vehicle –que era de lloguer– té tota la documentació en regla, perquè sospiten que no està homologat. Per això, s'han posat en contacte amb l'empresa on el turista va llogar el patinet i li han reclamat que aporti totes les factures i la documentació pertinent.