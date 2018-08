El PSC ganxó reclama la neutralitat dels espais públics

El PSC de Sant Feliu de Guíxols portarà al proper ple municipal una moció per restringir els símbols, pintades, cartells, llaços i altres elements de caràcter polític que des de fa uns mesos s'han propagat per arbres, senyals de trànsit, fanals, carrers i parets de la ciutat «de manera indiscriminada». La formació defensa evitar les pràctiques que generin confrontació i buscar «un equilibri entre la legítima expressió de les opinions personals i polítiques i la neutralitat dels espais i béns públics». Recorda també que la retirada d'aquests elements genera despesa municipal i perjudiquen el medi ambient ja que hi ha una gran acumulació de «deixalles biodegradables que no seran retirades com és degut i que aniran a parar al mar i als boscos».

Per això, demana evitar que s'homogeneïtzi «l'espai públic i que només es permeti l'ús de l'espai públic per part d'un sol col·lectiu»; que «els espais públics no es banalitzin fent ús de simbologia de qualsevol tipus amb què part de la ciutadania no es trobi còmoda, se senti exclosa i, fins i tot, insultada». Finalment demana que la ciutadania s'expressi d'acord amb el que estableix l'ordenança de Convivència Ciutadana la qual, recorden els socialistes, no permet posar o fer ús de pintades, plàstics, pancartes o cartells sobre cap mena de bé públic, edifici públic, via pública, mobiliari urbà i paisatgístic, així com en d'altres elements de valor urbanístic o històric.

El regidor del PSC Josep Melcior Muñoz sosté que la moció no està enfocada únicament contra els llaços grocs independentistes, sinó contra «l'ús indegut dels espais públics en tots els sentits», com ara pintades que parlen de la «màfia del Thyssen», de pisos socials o cartells en què apareixia l'alcalde amb una bandera nazi al darrera. Muñoz recorda que hi ha pintades i contrapintades; gent que posa llaços grocs i gent que els treu; situacions, entén, que generen confrontació social. El regidor ha precisat que si l'Ajuntament autoritza la col·locació de missatges, com la pancarta que hi ha penjada al consistori–«llibertat presos polítics»–, «no hi ha cap problema». Dels llaços grocs, ha afegit que «no discutim per què es posen, sinó on es posen».