El Consell Comarcal treu a l'AMPA el menjador de l'escola Guillem de Montgrí

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha oficialitzat la retirada de la gestió del servei de menjador escolar a l'AMPA del col·legi Guillem de Montgrí de Torroella. El president de l'ens comarcal, Joan Català (CiU), va signar el passat 2 d'agost el decret que determina que el servei de menjador escolar del centre torroellenc passa a ser prestat per l'empresa Càtering Vilanova SL, la societat adjudicatària de la concessió a la zona nord, que inclou el sector de Palafrugell i Mont-ras cap amunt. El curs passat, segons consta al web del Consell Comarcal, els alumnes que utilitzaven aquest servei un mínim de quatre vegades al mes en el sector nord pagaven 6,15 euros per menú, mentre que els usuaris del servei de menjador escolar del Guillem de Montgrí abonaven 5,80 euros per àpat, segons ha detallat el tesorer de l'AMPA, Toni Guix. Pel que fa al preu del menú al sector sud de la comarca –que presta Eurest Catalunya SL i inclou municipis com Vall-llobrega, Palamós, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols– era de 5,55 euros. Fins al curs passat, els menjadors de set de les 37 escoles d'educació infantil i primària del Baix Empordà eren gestionats per les respectives AMPAs. Fonamentant-se en la nova Llei de Contractació de Serveis Públics, que segons fonts del Consell no permet els convenis amb AMPAs per a la gestió dels menjadors escolars, l'ens ha decidit assumir aquest servei als set centres escolars que fins aquest darrer curs estaven a mans de l'associació de mares i pares d'alumnes. Es tracta del sector nord, el Guillem de Montgrí; l'institut-escola Francesc Cambó de Verges, l'escola Rodonell de Corçà, l'escola l'Estany d'Ullastret i l'escola Carrilet de Palafrugell; mentre que al sector sud les afectades són l'escola Gaziel i l'Estació de Sant Feliu de Guíxols. D'aquestes, l'única AMPA que ha aixecat la veu oposant-se a perdre'n la gestió és la de Torroella, que, malgrat el decret de Català, confia a mantenir-ne la gestió. Toni Guix va explicar aquest dimarts que veuen tres possibles formes perquè el Consell no els prengui la gestió del servei del menjador escolar: en primer lloc, el decret del president del Consell Comarcal ha de ser ratificat pel ple de l'ens, de manera que si fos tombat quedaria sense efecte –fet que en tot cas sembla poc probable, ja que l'equip de govern de CiU i PSC té la majoria absoluta–; en segon lloc, l'AMPA del Guillem de Montgrí està pendent d'una reunió amb el delegat del Departament d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, i esperen que els doni bones notícies d'aquest assumpte; i en tercer lloc, queda la via judicial i la petició de mesures cautelars perquè quedi en suspens el canvi de gestió. El govern del Consell s'ha mantigut ferm en la seva decisió d'assumir la gestió i no ha fet cas de les peticions que tant l'AMPA del Guillem de Montgrí com l'Ajuntament de Torroella han fet per buscar una fórmula perquè l'assocació de mares i pares d'alumnes mantingui la prestació del servei. A finals de juliol, el consistori torroellenc va criticar la «indiferència» dels dirigents del Consell Comarcal davant de la seva proposta: l'Ajuntament s'oferia a signar un conveni interadministratiu per aconseguir que l'AMPA conservés la gestió del servei el curs vinent. El Departament d'Ensenyament va oferir igualment una sortida: prorrogar un any la gestió del servei a les AMPAs amb l'objectiu de «regularitzar» la situació a través d'un nou marc normatiu de cares a l'any vinent. Una possibilitat, però, que no convenç el Consell, ja que no hi ha cap «marc legal» que avali el compromís de la Generalitat, de manera que ha prosseguit amb la retirada de la gestió del servei a l'AMPA de Torroella, i a les altres sis que fins ara prestaven el servei.



Autogestió o empresa externa

L'entestament del Consell Comarcal del Baix Empordà amb treure el servei de menjador a les AMPAs respecta la nova legalitat –si bé el representant d'una empresa que feia aquest servei contractat per AMPAs li ha retret que no els tregui a licitació–, però les mares i pares d'alumnes del Guillem de Montgrí no hi veuen cap punt positiu. Per un costat, les famílies hauran de pagar més perquè els seus fills es quedin el menjador escolar i, per l'altre, preveuen problemes amb el servei que oferirà l'empresa. En aquest sentit, Guix recordava que amb el model d'autogestió –és un cas especial perquè l'AMPA torroellenca es va constituir com a empresa i el curs passat tenia contractats quatre cuiners i deu monitors– no hi havia problemes perquè la proximitat en la gestió facilita una flexibilitat que no veu en una empresa que serveix molts altres col·legis. Igualment, l'Ajuntament destaca que la gestió de l'AMPA garanteix un menjar de qualitat i permet un control més directe del que pot tenir una empresa externa.