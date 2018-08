Investiguen cinc adolescents per agredir sexualment una menor a la Bisbal

Els Mossos d'Esquadra, el jutjat de la Bisbal i la fiscalia de menors investiguen una agressió sexual a una menor de 12 anys en una fàbrica abandonada de la Bisbal d'Empordà. Els agressors són cinc adolescents, companys d'institut de la víctima. El cas va passar el mes de maig, però els Mossos d'Esquadra no en van tenir coneixement fins al juny. El grup, després d'aconseguir una fotografia de la menor despullada, l'hauria coaccionada i abusat sexualment d'ella. Els Mossos d'Esquadra van detenir dos dels adolescents per coaccions i agressió sexual i van encartar els tres restants (perquè com que tenen menys de 14 anys, són inimputables).

L'agressió sexual, que va passar en una fàbrica de terrissa abandonada, hauria tingut lloc al maig. La menor de 12 anys hauria entrat voluntàriament a la fàbrica amb la resta del grup. Un cop allà, els agressors l'haurien convençut perquè es despullés i li haurien fet fotos amb un mòbil. Després, l'haurien coaccionat i abusat sexualment. Després de tenir coneixement del cas, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. Van localitzar el cinc adolescents i en van detenir dos d'ells per coaccions i agressió sexual. Aquests dos joves tenen edats compreses entre els 14 i els 18 anys.

La policia no hauria localitzat la fotografia on apareixia la noia despullada. Tot i això, van confiscar el mòbil d'un dels adolescents –el qui l'hauria feta– perquè els experts informàtics dels Mossos analitzin el terminal i puguin mirar de localitzar-la.

Referent a aquesta presumpta agressió sexual, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà va emetre ahir un comunicat on informava que els dos joves detinguts tenien 14 anys i que s'està seguint el protocol establert per a aquests casos. Així, informava que treballen conjuntament els Mossos d'Esquadra, els tècnis dels Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència i els tècnics dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'Ajuntament de la Bisbal també demana cautela i confidencialitat i recorda que tant el Punt Lila com la comissió contra les agressions sexistes als espais d'oci nocturn bisbalencs segueixen treballant, motiu pel qual són presents a les barraques de la Festa Major.