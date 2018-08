El Castell i els Jardins de Cap Roig

El Diari de Girona ha publicat, en data 8/8/2018, un article de la periodista Laura Fanals amb el títol «Els jardins de Cap Roig també es viuen de dia» en el qual dona veu al responsable d'explotació d'aquests jardins.

Segons Aguilar, el projecte de l'auditori soterrat, espai polivalent i equipament ambiental a l'antiga pedrera, impulsat per la fundació bancària La Caixa, permetrà fer-hi activitats culturals i mediambientals durant tot l'any. Afegeix que l'objectiu és que els treballs estiguin acabats entre 2020 i 2021. Finalment, afirma que «aquesta intervenció permetrà complir amb el veritable somni del matrimoni Woevodsky».

Per tal d'evitar malentesos, és important fer dos aclariments:

1.- La informació sobre la possible data de finalització de les obres sembla pressuposar que es tracta d'un projecte aprovat definitivament. Res més lluny de la realitat. Ni tant sols s'ha superat la primera fase d'aprovació municipal. Ara mateix, la tramitació està pendent que els Ajuntaments de Palafrugell i Mont-ras resolguin les al·legacions presentades per l'entitat Salvem el Golfet en les quals es denuncia i s'argumenta la il·legalitat urbanística i mediambiental del projecte, que afecta un espai natural protegit de la Costa Brava.

2.- La voluntat del matrimoni Woevodsky en relació amb la conservació del castell i els jardins de Cap Roig és la que, en vida, la parella va fer constar expressament en el conveni de cessió de la finca, tal com s'esmenta en el mateix article. Per tant, allò rellevant no és el parer del senyor Aguilar, sinó el que digui el conveni, ja que les condicions d'aquest document s'hauran de respectar.