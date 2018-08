Ensenyament estudiarà el cas del menjador del Guillem de Montgrí

El director dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, s'ha involucrat en la disputa per la prestació del servei del menjador escolar del col·legi Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí. Ahir, Fonalleras va reunir-se amb els representants de l'AMPA del centre, la qual fa més d'una dècada que gestiona el servei de menjador del centre i que reclama poder seguir-ho fent. Hi té l'oposició del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president del qual ja ha signat el decret perquè aquest menjador passi a ser gestionat per l'empresa que presta el servei a d'altres escoles de la comarca. Fonalleras, que també ha parlat amb el director de l'escola torroellenca i li queda pendent reunir-se amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal, no es va comprometre amb els representants de l'AMPA que podran conservar la gestió del menjador perquè és una decisió que no depèn d'ell, però sí que va comunicar-los que es reunirà amb totes les parts per intentar trobar una solució satisfactòria per tothom. Una tasca complicada si es té en compte que el Consell no ha atès cap de les alternatives que s'han posat sobre la taula perquè l'AMPA mantigui la prestació del servei: Ensenyament va proposar prorrogar un any mes la gestió a les AMPA, cosa que no convenç el Consell; mentre que l'Ajuntament torroellenc en va demanar la gestió al Consell, cosa que tampoc contempla. En aquest darrer cas, l'Ajuntament hauria de treure el servei a licitació, cosa amb què l'AMPA ja hi està d'acord.

Fonalleras va destacar en declaracions a aquest diari que el treball de l'AMPA del Guillem de Montgrí en el menjador del centre és particular perquè és la pròpia associació la que presta el servei directament –les altres AMPA de la comarca que en tenien la gestió contractaven el servei a una empresa–. Fonalleras va exposar que l'AMPA és una entitat col·laborada d'Ensenyament, «l'hem d'escoltar i buscar una solució» a la seva petició. El que té clar, però, és que el 12 de setembre, inici del curs, el cas ha d'estar solucionat en un sentit o l'altre: o el servei l'ofereix l'empresa del Consell o el recupera l'AMPA del col·legi.