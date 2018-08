La policia de Santa Cristina posarà en marxa un radar

La Policia Local de Santa Cristina d´Aro portarà a terme a partir d´aquest mes d´agost una campanya de control de velocitat dels vehicles mitjançant un radar mòbil. L´objectiu principal d´aquesta campanya, que es farà a través de l´empresa Sasep, és triple, segons explica el cap policial, el sotsinspector Andrés Gil: millorar la seguretat viària de la ciutat; prevenir accidents; i donar resposta a certa demanda ciutadana. El primer control es farà del 27 d´agost al 2 de setembre. «A partir d´aquí farem controls d´una setmana en dates determinades», ha afirmat Gil.

Les dades obtingudes en aquests controls es recolliran en un informe que permetrà analitzar i proposar, si es considera oportú, altres mesures complementàries de pacificació del trànsit. «Volem acabar amb els conductors imprudents, ja que a part de posar la seva vida en perill, també la posen a molts cristinencs», ha manifestat l´alcalde, Xavier Sala. L´empresa Sasep executarà la campanya, d´acord amb les instruccions de la policia cristinenca. L´execució es farà de manera integral, és a dir, que l´empresa aporta el radar, l´operador i el vehicle. I a més, de manera autònoma, la qual cosa comporta que no es necessita cap tipus d´ajut policial, segons ha recordat l´assessor tècnic de l´empresa, Josep Lluís Vázquez. «Volem conscienciar la població de respectar els límits de velocitat», ha sentenciat el sotsinspector. El radar mòbil, que ja està fent servir l´empresa en altres poblacions catalanes i espanyoles, s´instal·larà en diferents emplaçaments, que s´han establert en el marc d´aquest dispositiu, ha informat l´Ajuntament.

Demandes veïnals

Els criteris per decidir les ubicacions combinen les dades derivades de l´anàlisi de la sinistralitat a la ciutat, de detecció d´excés de velocitat per part de la Policia Local i per demandes veïnals. Els controls de la velocitat estan dirigits a detectar i denunciar aquells vehicles que superin, dins dels marges legals establerts, la velocitat permesa en el municipi; amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels cristinencs. Segons recorda l´empresa: «En cas d´atropellament a 80 km/h és pràcticament impossible que un vianant sobrevisqui. A 50 km/h la possibilitat de mort és encara del 50%».