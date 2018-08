Palau-sator restringeix l'estacionament als visitants dins del recinte històric

L'Ajuntament de Palau-sator ha volgut posar fi als problemes de circulació que el gran nombre de visitants que té aquest poble i el de Sant Feliu de Boada provoquen a l'estiu estacionant a qualsevol lloc dels dos nuclis, de carrerers força estrets fruit de la seva confecció medieval. L'Ajuntament ho ha fet prohibint que els vehicles dels visitants puguin aparcar en aquests carrers. Els que sí que hi podran estancionar són els que tenen l'autorització municipal, que són per a aquells vehicles que paguen l'impost de vehicles al municipi. Cada poble té durant l'estiu un vigilant de Mifas que informa els conductors visitants sobre l'aparcament.

L'alcalde de Palau-sator, Joan Sabrià (ERC), ha explicat que l'Ajuntament havia de prendre aquesa decisió «per posar ordre». Sabrià ha concretat que al municipi, entre els diferents nuclis, són uns 300 habitants, l'estacionament dels quals no genera cap problema. Tot el contrari del que passa quan s'hi afegeixen els visitants, que amb l'acumulació de vehicles aparcats als carrers havien arribat a col·lapsar-los. Existeix l'alternativa d'aparcaments a l'exterior dels nuclis de Palau-sator i de Sant Feliu de Boada.

Per posar fre a aquesta situació –l'alcalde afegeix que l'excés de vehicles als carrers hauria bloquejat el pas de vehicles d'emergència–, l'Ajuntament ha aprovat l'ordenança reguladora de la circulació i l'estacionament als nuclis històrics de Palau-sator i Sant Feliu de Boada. La normativa municipal recull que «és necessari adoptar mesures específiques per a la circulació de tota classe de vehicles i el seu estacionament en les vies i espais públics, especialment els interiors però també els exteriors».

I recorda que «la necessitat d'ordenar la mobilitat en aquestes dues zones respon a les peculiaritats de la infraestructura viària; l'estretor dels carrers, la manca de voreres, l'augment progressiu del trànsit de vehicles i vianants, i a la voluntat de protegir i potenciar el patrimoni arquitectònic són motius suficients per regular el trànsit de forma específica i diferenciada». Els vehicles amb autorització tenen dret a estacionar als següents carrers de Palau-sator: la totalitat d'intramurs, el carrer Extramurs, plaça de la Mota, plaça de la Font i carrer del Raval. A Sant Feliu de Boada: plaça de l'Església, plaça de l'Era Nova, plaça de la Constitució, plaça de la Font, carrer de la Font, carrer del Pou, carrer Extramurs i tram de carrer de Vilademut i Extramurs. A més, hi ha zones per estacionar vehicles amb autorització especial a la plaça de l'Església i a la plaça de l'Era Nova de Sant Feliu de Boada.