En construcció un nou equipament a Calonge per ampliar la comissaria de Policia i acollir un auditori

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va començar la setmana passada les obres de construcció d'un nou edifici a la plaça de la Concòrdia, just al costat de l'actual oficina de la Policia Local. Aquest nou equipament, que suposarà una inversió total de 511.884,45 euros i s'executarà entre aquest any i el vinent, està pensat per ampliar les dependències de la Policia Local, la creació d'un centre de control Smart City i la construcció d'un nou auditori o sala polivalent. El cost de les obres «s'oferirà en dues anualitats diferents», explica l'alcalde del municipi, Jordi Soler.

La nova edificació tindrà una superfície construïda total de 434 metres quadrats, que es distribueixen en una planta baixa de 155 m2 i una zona porxada i una planta pis de 244 m2. El nou edifici no estarà adossat a l'actual edifici de la Policia Local, però romandran connectats per una passera de vidre. D'aquesta manera, es continuarà permetent el pas de vehicles cap a la zona de darrere d'ambdós equipaments, on s'ubica un espai reservat per aparcament.

A la planta baixa, de 155 m2, s'hi trobarà un espai polivalent, que alhora tindrà un accés propi i independent de la seu de la policia. L'Ajuntament treballa en la línia de convertir aquesta sala en un espai per acollir conferències i presentacions, o fins i tot que també pugui exercir les funcions de sala de plens. Si es donés aquesta circumstància, s'estudia la possibilitat d'ampliar les dependències de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la seu de l'Ajuntament.

A la planta pis s'ubicaran més oficines per a la Policia Local i hi haurà, també, la sala de control de Smart City. En aquests 244 m2, s'hi preveu instal·lar també un espai de 70 m2 per a reunions i formació de la Policia Local, tres despatxos, una sala de reunions, bany i un distribuïdor. L'accés serà a través de la passera de vidre connectada als dos edificis.

El batlle Jordi Soler valora que «la mateixa policia ha constatat la necessitat d'ampliar les seves dependències degut a la feina i també a l'assimilació per part de la mateixa policia de tot el sistema de grstió de multes que, fins ara, feia el Consell Comarcal». Comenta, també, que amb el nou equipament es podrà «donar un millor servei a l'administrat, i a la vegada molt més proper i eficient.». Les obres de construcció del nou edifici s'han adjudicat a l'empresa Tex Excavaciones Ampurdán i tenen una durada prevista de 10 mesos.