Detinguda una parella per robar a vehicles a la Gola del Ter, a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella que es dedicava a robar a l'interior de vehicles aparcats a la Gola del Ter, a Torroella de Montgrí. Segons informen en un comunicat, diumenge passat agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana van muntar un dispositiu de vigilància i prevenció de robatoris amb força a l'interior de vehicle. En el marc del dispositiu a l'aparcament públic de la platja, van veure un vehicle que circulava lentament mentre els dos ocupants, un home i una dona, rastrejaven tots els turismes aparcats. Després d'aturar-los, van comprovar que a l'interior del cotxe duien eines que s'utilitzen habitualment per obrir les tanques interiors dels vehicles, com tres tornavisos una llanterna i filferro.

A més, al vehicle també hi van localitzar una motxilla, una banderola, dos estoigs, dues ulleres de sol, un reproductor DVD i dues pel·lícules, una tauleta, un disc dur, un llapis de memòria, un talonari de xecs bancaris, documentació i una agenda personal a nom d'un ciutadà francès, tres llibres de lectura en aquest idioma i 385 euros en bitllets fraccionats.Tot seguit, els mossos van fer recerca per la zona i van localitzar un cotxe amb matrícula francesa que tenia el vidre petit de la porta del copilot trencat. Els agents van corroborar que els objectes intervinguts provenien del robatori que acabaven de perpetrar en aquest vehicle. Els Mossos van localitzar el propietari i li van retornar tots els objectes robats.

Fruit de la investigació policial els mossos van saber que els lladres, per evitar ser detectats i descoberts, canviaven sovint de models de vehicles.Els detinguts són veïns de Lloret de Mar i Vidreres, tenen 51 anys i són de nacionalitat bosniana. Els suposats lladres, que tenen antecedents, van passar ahir a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de La Bisbal d'Empordà, i van sortir en llibertat provisional. Els Mossos d'Esquadra recorden que, per evitar els robatoris a interior de vehicle, és preferible no deixar objectes de valor a l'interior, procurar ocultar els equips de música o altaveus, estacionar el vehicle en llocs il·luminats, i si es pot, instal·lar una alarma. En cas de localitzar una persona sospitosa a prop del vehicle o en el cas de trobar-se el cotxe forçat, aconsellen no tocar res i trucar al 112.