Fan un llaç groc amb caiacs a les Medes

Divuit caiacs de color groc han format un llaç groc al costat de les Illes Medes (Baix Empordà) per demanar la llibertat de tots els polítics que estan a la presó i també les persones a l'exili en una acció titulada 'Sense límits'. Els participants han sortit a les deu del matí des de la platja de l'Estartit amb una foto de cada un dels membres de l'anterior govern de la Generalitat, així com també dels presidents de l'ANC i d'Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, el raper Valtonyc, Marta Rovira, Anna Gabriel o l'empresari gironí Jami Matamala, qui acompanya Carles Puigdemont a l'exili.

Posteriorment un grup de submarinistes, entre ells l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, han submergit les fotografies al fons del Cavall Bernat, per acostar-los al fons marí de les Illes Medes. Mentrestant, els caiaquistes han creat un llaç groc amb les seves embarcacions al crit de "llibertat". El germà de Jordi Sànchez, Xavier Sànchez, també ha acompanyat tots els voluntaris.

Xavier Sànchez ha assegurat que l'acció de l'Estartit ha estat la continuïtat d'una altra mobilització a Montserrat, on diferents voluntaris van acostar les fotografies al Cavall Bernat, una de les puntes de la muntanya. Avui, però, "igual que van pujar al Cavall Bernat, han baixat a la profunditat de les Medes". A partir d'accions com aquestes, Sànchez, assegura que es pot portar "simbòlicament" als "presos i exiliats" per diferents indrets simbòlics de la geografia catalana.

L'acció ha estat organitzada per la Crida per la Llibertat, una organització de diferents entitats, col·lectius i persones que fan mobilitzacions per demanar la llibertat dels presos. L'acte ha acabat amb un dinar groc amb la participació de familiars de Joaquim Forn i Dolors Bassa, que han fet diversos parlaments, així com també Alonso-Cuevillas, Xavier Sànchez o els portaveus de la plataforma organitzadora.

Xavier Sànchez ha agraït les accions que s'organitzen "poble a poble i dia rere dia" per "no només recordar, sinó reivindicar perquè aquestes persones són empresonades o a l'exili". Sànchez també ha explicat que tots els presos "segueixen la premsa" i veure les constants mobilitzacions "els dona forces".

De tota manera, Sànchez ha avançat que confia en què una vegada comenci el judici per l'1 d'octubre "del qual ningú espera que hi hagi justícia" es puguin organitzar altres mobilitzacions més contundents "que els pugui ajudar a aconseguir veritablement la llibertat" i perdin el sentit simbòlic que tenen les accions actuals.