El PSC de Palafrugell reclama la dimissió del responsable de les escombraries

El grup del PSC de Palafrugell vol la dimissió del regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí (ERC), per la gestió de la recollida de residus al municipi. El portaveu socialista, Juli Fernández, va dir ahir que si no és cessat, ells en demanaran la dimissió perquè al municipi «hi ha una sensació de deixadesa impressionant». Fernández retreu al govern d'ERC i CiU que «el cap de setmana no hi ha cap polític de guàrdia, no s'hi dediquen quan nosaltres teníem en Xavier Rangel que trepitjava els carrers i les platges» per controlar on feien falta intervencions per evitar l'acumulació de residus.

El socialista va manifestar la seva sorpresa perquè el govern local va anunciar la setmana passada que un cop acabat l'estiu elaboraran amb l'empresa que fa el servei una estratègia per evitar l'acumulació de residus a les illes de contenidors per a anys propers; Fernández considera que això ja s'hauria d'haver planificat. Fernández afirma que la posada en marxa del contracte d'escombraries necessita ajustaments, que ell hi va treballar cinc mesos fins que li van fer la moció de censura, però que l'actual govern «hi és des de fa 15 mesos i no ha fet cap actuació per millorar».