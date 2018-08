Rescaten un jove que es fa mal a les cervicals en tirar-se al mar a Sant Feliu

Imatge del moment en què el jove ingressa a la llanxa dels socorristes per ser traslladat a terra ferma.

El servei de socorrisme de platges de Sant Feliu de Guíxols va rescatar ahir a primera hora de la tarda un jove de 14 anys que es va lesionar les cervicals en tirar-se al mar des d'unes roques que hi ha a l'inici del camí de ronda que porta de la platja de Sant Pol cap a Sant Feliu. Fonts del SEM van explicar que el noi va ser traslladat a l'hospital de Palamós, on se li van practicar les proves definitives sobre la lesió. En tot cas, en una primera avaluació dels serveis d'atenció mèdica, el jove va quedar ferit menys greu i presentava una contractura a les cervicals, van detallar les fonts del SEM.

Els fets van tenir lloc sobre dos quarts de dues de la tarda d'ahir a les roques que hi ha a l'inici del camí de ronda que uneix la platja de Sant Pol amb Sant Feliu de Guíxols. El jove va llançar-se a l'aigua i, quan en va sortir, es va refugiar en una pedra que sobresurt. Segons un testimoni de l'accident, el noi es queixava que li feia mal la zona del coll i del clatell, i que no el podia moure. Aleshores, els testimonis van avisar el 112, que va activar els bombers i el SEM. També es va mobilitzar la Policia Local i els socorristes del servei municipal de les platges de Sant Feliu.

Aleshores, i sempre segons el relat d'un testimoni, els socorristes el van aconseguir alliberar de la roca amb l'ajuda d'una taula de paddle surf, amb la qual van fer el trasllat del jove fins a la llanxa de salvament. Un cop a l'embarcació, els socorristes el van traslladar fins a terra ferma, on una ambulància se'l va endur cap a l'hospital de Palamós per fer-li les proves necessàries i determinar l'abast de la lesió. Com van informar les fonts del SEM, una primera avaluació va detectar una contractura cervical.

Inicialment, els efectius sanitaris temien que el jove hagués impactat amb el cap en una roca en llançar-se a l'aigua, cosa que hauria pogut provocar una lesió de major gravetat.