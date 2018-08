Begur rep la donació d'una fotografia de la cantant Tina Turner

El fotògraf Josep Maria Palou va donar dilluns a l'Ajuntament de Begur una fotografia que havia captat de la cantant Tina Turner. La imatge va formar part de l'exposició de Palou Take it like a woman, que es va poder veure a la sala d'exposicions de les Escoles Velles de Begur el mes d'agost de l'estiu passat i que estava dedicada a dones artistes del món de la música. El fotògraf va entregar la imatge (en format 85x85 en blanc i negre) a l'alcalde, Joan Loureiro. L'acte també va comptar amb la presència dels regidors del municipi Marià Renart i Martí Aldrich.