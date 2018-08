La campanya de civisme nocturn de Platja d'Aro arriba a 110 locals de restauració i oci

La campanya de civisme nocturn «Maximum Fun, Minimum Disturbance!» (Màxima Diversió, Mínima Molèstia), i que han executat conjuntament durant tres nits de la festa major la Fecasarm, l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Castell-Platja d'Aro i l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro, va finalitzar la matinada d'aquest diumenge. El resultat, segons han informat els promotors, ha estat satisfactori ja que en total hi han participat fins a 110 locals de restauració i oci nocturn i ha impactat –directament i indirectament– en més de 10.000 persones. A més, els promotors cívics de la campanya han penjat 200 cartells a l'interior i l'exterior dels locals de restauració i oci nocturn on es recomanava un consum d'alcohol responsable i divertir-se respectant els drets dels altres.

Durant la campanya, els promotors cívics també han donat consells a usuaris del sector sobre bons comportaments i els han pogut col·locar polseres com a mostra d'agraïment per seguir les seves recomanacions. Entre els principals missatges de la campanya hi havia el de respectar el descans dels veïns, no barallar-se, no beure fora de les zones autoritzades, no practicar el balconing i no prendre drogues.

Durant les tres nits que s'ha executat la campanya cívica, els promotors cívics s'han dedicat a demanar de manera simpàtica i propera als usuaris que es trobaven pel carrer que respectessin el descans dels veïns i també els han convidat a descarregar-se en els seus dispositius mòbils el còmic que recomana portar a terme conductes responsables durant la nit i adverteix de les gravíssimes conseqüències de no fer-ho. Així doncs, aquells usuaris que mostraven un bon comportament eren premiats amb una polsera amb el lema, « Maximum Fun, Minimum Disturbance!».

Segons els promotors, la campanya ha tingut una magnífica acollida entre empresaris i usuaris del sector de la restauració i de l'oci nocturn de Platja d'Aro i la gran majoria d'ells han coincidit en la necessitat que s'executin amb més freqüència en el temps campanyes pedagògiques com aquesta. La Fecasarm valora «molt positivament l'important esforç i implicació que han demostrat els nostres empresaris a l'hora de combatre l'incivisme».