L'Audiència absol l'acusat d'intentar violar una dona a Torroella de Montgrí

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'intentar violar una dona a Torroella de Montgrí perquè el fiscal va canviar la versió dels fets al judici i els va modificar substancialment. Si primer situava els abusos en plena tarda enmig d'un camp de pomeres a la Gola del Ter, al final va dir que havien passat de matinada en un taller mecànic de Bellcaire d'Empordà. Per això, el tribunal diu que el fiscal «ha vulnerat el principi acusatori», perquè va canviar tant l'hora com el lloc, i en conseqüència absol el processat. A l'Audiència, però, tampoc se li escapa que el fiscal, a l'hora de modificar el relat, ho va fer emparant-se en allò que va declarar la suposada víctima. Durant la instrucció del cas, la dona va explicar una cosa; i al judici, una altra ben diferent. Per això, diu que el seu testimoni «no és creïble». El processat, un home de 47 anys, s'enfrontava a una condemna de cinc anys i a pagar una indemnització de 350 euros. Abans de començar el judici, el relat dels fets era un. I quan va acabar, havia canviat substancialment. L'acusat, un home de 47 anys, s'enfrontava a passar-ne 5 entre reixes per un intent d'agressió sexual. Segons recollia l'escrit d'acusació, els fets van passar el 9 d'octubre del 2016. Aquella tarda, el processat hauria recollit la víctima amb el cotxe a Torroella de Montgrí, l'hauria portada fins a un camp de pomeres proper a la Gola del Ter i, allà, l'hauria intentada forçar. A dins del judici, però, tot això va canviar. L'acusat va negar els fets, però la dona va donar una versió que gairebé no coincidia en res amb l'anterior. Davant del tribunal, ella va explicar que l'agressió havia passat de nit. I no en un camp de pomeres, sinó al taller mecànic del seu xicot, que es troba a Bellcaire d'Empordà. Segons va dir, el seu xicot i el processat van estar bevent cerveses i, en un determinat moment, l'acusat va intentar fer-li tocaments.



Segona versió dels fets

Durant les conclusions definitives, el fiscal va modificar el seu escrit. Va introduir-hi aquesta segona versió dels fets, esborrant la primera, i va demanar que es condemnés el processat a cinc anys de presó. La defensa, per contra, en va sol·licitar l'absolució.Ara, la Secció Quarta de l'Audiència de Girona ha absolt el processat. La sentència conclou que el fiscal, quan va agafar-se a aquesta nova versió, va «vulnerar el principi acusatori». I és que entre una història i l'altra no només canviava l'hora, sinó també el lloc (fins i tot, el poble) i la manera com hauria tingut lloc l'intent d'agressió sexual.



Vulnerat el principi acusatori

Per al tribunal, això suposa una «modificació substancial» dels fets. I com que el fiscal la va fer després del judici, l'acusat «ja no tenia cap possibilitat de presentar cap prova» que permetés desmentir-los. En conseqüència, la sentència l'absol perquè s'ha vulnerat el principi acusatori.

El tribunal deixa clar que, en cas que l'intent d'agressió hagués passat el 9 d'octubre a la tarda, era impossible que l'acusat es trobés amb la víctima i la portés fins al camp de pomeres. «Ell es trobava a l'aparcament d'autocaravanes de Palafrugell on treballava», recull la sentència, en base a la declaració que va fer el propietari del negoci. A l'Audiència de Girona, però, tampoc se li escapa que el fiscal, a l'hora de modificar el seu escrit acusatori, ho va fer emparant-se en la nova versió que la suposada víctima va explicar en el judici. Per això, la sentència de l'Audiència gironina també subratlla que el testimoni d'ella «no és creïble», perquè va «modificar radicalment els fets». I allà on abans la denunciant deia una cosa, durant el judici en va dir una altra completament diferent.