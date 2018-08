La Diverbeach de Sant Antoni es manté per demà tot i l'amenaça del mal temps

Sant Antoni de Calonge es prepara per viure demà la cinquena edició de la Diverbeach, la festa de comiat de l'estiu de l'Orquestra Di-Versiones, que l'any passat, per exemple, va reunir unes 6.000 persones a l'espigó del Mig. Tot i que durant aquesta setmana tant el grup com els seus seguidors estaven amb l'ai al cor per la possibilitat que hi hagi pluja a l'hora del concert, finalment la festa es manté tal i com estava prevista per demà davant la previsió que apunta que a la tarda el mal temps pot haver passat. En cas que la pluja acabi impedint la Diverbeach, el pla B consistiria en passar-la a diumenge. "Tota la gent que s'ha agafat un hotel o s'ha agafat festa de la feina o ha fet un esforç per venir a la Diverbeach divendres mereix que nosaltres també fem l'esforç d'intentar-ho fins l'últim moment. Mirarem de muntar-ho i si estem allà i és insalvable, ens plantejarem fer-ho diumenge", explica el cantant del grup Albert Fort en un missatge que han penjat a les xarxes socials. La Diverbeach arrencarà a les 6 de la tarda amb l'actuació de la Xaranga Damm-er amb el seu Dammer Show. A partir d'1/4 de 8 del vespre està prevista l'actuació de l'Orquestra Di-Versiones, i un cop acabi el seu recital, pujarà a l'escenari el DJ Aleix Solanellas.