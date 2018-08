L'Ajuntament d'Ullà tanca una setmana per obres de reforma

L'Ajuntament d'Ullà restarà tancat entre avui i divendres de la setmana vinent, 31 d'agost, amb l'objectiu de poder executar una reforma interior de la planta baixa de cares a poder crear espai per a la nova administrativa que vindrà i, d'aquesta manera, millorar l'atenció als veïns, com també donar sortida a la gestió dels serveis públics bàsics municipals, han informat fonts dels consistori. Al mateix temps, s'aprofita per convocar també la plaça d'arquitecte superior, si bé a temps parcial, per donar sortida a totes les qüestions urbanístiques. Una tasca que actualment es fa externament.

La reforma de la planta baixa de la Casa de la Vila, amb un pressupost que rondarà els 15.000 euros, consistirà en ampliar la zona dels treballadors municipals amb l'espai que hi ha actualment entre l'oficina i el lavabo, creant a l'interior dos espais, a part de la zona amb taulell per atendre els veïns. L'actual ajuntament ja va patir una gran reforma amb el nou mil·lenni, que va comportar una millora de la planta baixa i el primer pis, com també l'ampliació amb una segona planta, que es fa servir com espai de reunió i sala de plens. La gran reforma es va inaugurar oficialment el 24 de novembre de 2001.