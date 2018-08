L'alcalde de Torroella defensa que tothom «està content» amb el menjador escolar

El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, va reunir-se ahir amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, Josep Maria Rufí (ERC), dins de la ronda de trobades que ha programat per intentar trobar una solució a la disputa per la gestió del menjador de l'escola Guillem de Montgrí que mantenen l'AMPA del centre i el Consell Comarcal del Baix Empordà, el qual ha decidit que el proper curs hi prestarà el servei a través de l'empresa adjudicatària. Rufí, com ja ha fet públic l'Ajuntament torroellenc al llarg d'aquest estiu, va transmetre a Fonalleras el desig que la gestió del menjador del Guillem de Montgrí no es toqui, és a dir, que la segueixi prestant l'AMPA, per la qual cosa li va insistir que la corporació està disposada a assumir-ne la gestió per intentar que, a través d'un procés de licitació, no canviï de mans.

Martí Fonalleras ja va explicar la setmana passada que la sensibilitat que mostra respecte de la reclamació de l'AMPA torroellenca respon a la singularitat de la gestió del menjador escolar: mentre que les altres AMPA que en tenien la gestió ho feien a través d'una empresa contractada, la del Guillem de Montgrí prestava el servei directament –aquest darrer curs tenia contractats quatre cuiners i deu monitors–. El director d'Ensenyament a Girona busca una sortida que agradi a tothom, però sembla complicat perquè l'AMPA ja ha anunciat que acudirà als jutjats i demanarà una suspensió cautelar a la gestió del Consell Comarcal, mentre que l'ens comarcal argumenta raons legals per no donar l'any de pròrroga a la gestió de les AMPA que havia proposat Ensenyament.

Rufí va lamentar ahir que l'únic Consell Comarcal que no hagi atès aquesta moratòria hagi estat el del Baix Empordà i va afegir que l'Ajuntament donarà suport al recurs que presenti l'AMPA i a la petició de mesures cautelars perquè se suspengui l'assumpció del servei de menjador al Guillem de Montgrí per part del Consell Comarcal –el 2 d'agost el president del Consell Joan Català (CiU) va signar el decret pel qual les dues empreses adjudicatàries del menjador escolar al Baix Empordà passaran a prestar el servei de menjador escolar en aquells centres que fins el passat curs estava en mans de les AMPA–.

L'alcalde de Torroella sosté que no té cap sentit canviar la gestió del menjador quan «els pares n'estan contents, l'escola n'està contenta i l'Ajuntament n'està content». Josep Maria Rufí entén que la feina de l'AMPA del Guillem de Montgrí, tant en el menjador com amb tot allò relacionat amb el centre, «és un model a seguir, que no s'hauria de tocar i que no es pot perdre».