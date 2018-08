L'Oficina de Català de Palafrugell ofereix cursos de tots els nivells

L'Oficina de Català de Palafrugell ofereix cursos de català de tots els nivells, presencials i en línia. Els propers mòduls es duran a terme d'octubre a gener i la matrícula estarà oberta a partir del mes de setembre. Els cursos s'estructuren per mòduls, tres per cada nivell. D'aquesta manera si una persona no pot fer-los tots seguits, pot fer una parada i continuar al cap d'un temps en el mòdul corresponent. Al final del nivell, es poden fer els exàmens oficials a Palafrugell.

A banda dels cursos, els alumnes poden participar en activitats diverses que tenen per objectiu fomentar la lectura (clubs de lectura fàcil, celebracions d'anys literaris, blog Lectures compartides), conèixer la cultura i el territori (visites a museus, rutes literàries, excursions) o practicar la parla (grups de conversa i programa del Voluntariat lingüístic).

També s'ofereixen sessions per usar més bé les eines en línia.