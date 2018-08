Torroella reforça les barraques com a epicentre de la festa

Arriba una de les cites cabdals del calendari festiu i cultural de Torroella de Montgrí: la Festa Major. Enguany, la programació reforça les barraques i les activitats infantils, i estarà marcada pel sentit reconeixement amb la Medalla del Montgrí a l'exregidora i exconsellera empresonada Dolors Bassa. L'acte se celebrarà demà (19.30 h, Espai Ter) i comptarà amb la presència del president del Parlament, Roger Torrent. Atesa la significació que es vol donar al lliurament, aquest serà el primer cop que es concedirà una sola medalla i no tres, com es ve fent habitualment des que es va instituir aquest guardó el 1986.



Gertrudis i Germà Negre

Com és tradició, el gruix d'actes es desenvoluparà del 24 d'agost, vigília de Sant Genís, fins al 28 d'agost. Enguany, l'organització ha treballat per convertir les Barraques en un dels epicentres festius i generacionals de la festa. Per això, s'han programat actuacions de primer nivell, amb grups com Fundación Tony Manero, Gertrudis, Mazoni i Germà Negre. També hi actuaran els cantaires del Montgrí i l'Orquestra Mitjanit, buscant aquesta transversalitat que ha de tenir l'espai. Així mateix, es vol ampliar el ventall de públics programant un concert per als més petits, sota el concepte Barraques Xics, amb Reggae per a Xics (26 d'agost, 19.30 h).