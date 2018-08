Troben un perillós narcotraficant amagat a Platja d'Aro

La Guàrdia Civil ha arrestat un perillós narcotraficant lituà en cerca i captura a Platja d´Aro. Es tracta del cap d´una organització criminal dedicada al tràfic d´haixix entre Espanya i Rússia. Segons les autoritats russes és el responsable de l´enviament a aquest país de més de 260 quilos d´haixix. I també un dels traficants més importants de la zona de Sant Petersburg. La policia va detenir el ciutadà lituà que tenia una ordre de detenció internacional quan sortia de casa seva. Aquest, s´havia establert a la Costa Brava amb la seva família i passava desapercebut fent vida normal.

L´operació policial va començar quan la Guàrdia Civil en l´àmbit de la cooperació policial europea va tenir coneixement a través dels cossos policials russos que a Platja d´Aro s´hi podria estar amagant el ciutadà lituà sobre qui s´havia dictat una ordre internacional de detenció. L´home estava directament relacionat amb una organització criminal dedicada al tràfic de drogues, concretament haixix, entre Espanya i Rússia. A més, n´era el seu cap.

Agents dels equips contra la Delinqüència Organitzada i Antidrogues de la Guàrdia Civil de Girona van començar aquest abril l´operació que van anomeanar Coberto i van començar a investigar a la zona de Platja d´Aro. Tenien la sospita que el narcotraficant s´hi podria haver establert amb la seva família.

Per tot això, els investigadors després de demanar dades de diverses persones de nacionalitat lituana residents a la zona, van sospitar d´un individu que residia en aquesta localitat amb la seva dona i els seus fills, passant totalment desapercebut en el dia a dia. El 16 d´agost, pels volts de les nou del matí, quan l´investigat sortia del seu domicili va ser interceptat i reduït pels agents de la Guàrdia Civil., Ja que es tracta d´un individu potencialment perillós segons la policia russa. L´home es va identificar amb documentació a nom d´un ciutadà lituà de 48 anys. Els agents van poder constatar que era la seva documentació real i el nom que constava era el de la persona reclamada per Rússia. Per tot això el van arrestar i després va ser posat a disposició judicial per tal de poder començar l´extradició.