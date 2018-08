Demanen al Govern català que impedeixi la urbanització de la cala d'Aiguafreda

Catalunya en Comú Podem (CatECP) ha registrat una proposta de resolució per demanar al Govern que aturi la urbanització de 70 hectàrees a la cala d'Aiguafreda, a Begur, i on s'hi volen construir 260 habitatges (la majoria de segona residència) i 3 hotels.

La formació denuncia que el projecte s'ha presentat «sense el suport de cap estudi mediambiental ni paisatgístic adient i en un municipi que ja multiplica per 10 la seva població a l'estiu». La iniciativa parlamentària del diputat David Cid (CatECP) insta l'Executiu a «impulsar les mesures necessàries per protegir la Cala d'Aiguafreda» i també assenyala la necessitat de modificar el pla director urbanístic del sistema costaner per permetre la «desclassificació de sòl urbanitzable que no ha estat desenvolupat». Una mesura que evitaria l'agressió urbanística a Begur.

També han registrat una pregunta oral adreçada a Territori per tal que detalli les accions que es duen a terme per protegir el litoral català en general.