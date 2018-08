Investiguen la mort d'un home a Palafrugell

Investiguen la mort d'un home d'uns 40 anys a Palafrugell.

Els Mossos d'Esquadra estan recopilant proves per aclarir el què ha succeït. Estan mirant d'esbrinar si es tracta d'un accident o bé, un possible homicidi.

L'home estava ensangonat al terra de casa seva quan el germà se l'hauria trobat, segons ha dit a la policia.

L'avís del succés s'ha donat a la Policia Local de Palafrugell pels vols de dos quarts de vuit del matí. El germà ha alertat a un veí que s'havia trobat al seu germà al pis de baix ple de sang. Els dos germans viuen en una casa del carrer de la Caritat.

El veí ha alertat la Policia Local que s'hi han desplaçat hi s'han trobat amb un home que estava estirat a terra ple de sang.

Ràpidament han alertat els Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de la investigació i busquen si hi ha indicis de criminalitat.

De moment, no hi ha detinguts. I no es descarta que el què hagi succeït és un accident.

Els dos germans són coneguts per la policia, per la seva addicció a les drogues i a l'alcohol.