La plaça d'oci nocturn de l'Estartit no té vigilància privada aquest estiu

El servei de vigilància privada que l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit tenia projectat per aquest estiu a la zona d'oci nocturn de la plaça del Timó no s'ha dut a terme perquè l'empresa que en va ser adjudicatària a través d'un concurs públic hi va renunciar per manca de personal a pocs dies per iniciar la seva prestació. El president de l'ens descentralitzat, Genís Dalmau (LEST), ha explicat que, arran de la renúncia de l'adjudicatari, l'EMD va buscar altres empreses perquè prestessin aquest servei. No obstant això, cap empresa de seguretat privada cobria el requisit que exigia l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit que el personal destinat a la plaça del Timó fos fix, és a dir, que sempre hi hagués els mateixos treballadors, de manera que puguessin tenir un millor coneixement de l'espai i més relació amb els empresaris i usuaris. Dalmau ha concretat que «cap empresa va assegurar» que podria destinar el mateix personal durant tot l'estiu a l'Estartit, per la qual cosa l'ens descentralitzat va optar per desistir de la contractació per aquest estiu. El president de l'EMD ha precisat que l'any que ve tornaran a convocar el concurs. Enguany el van convocar un cop l'EMD havia rebut l'autorització de la Generalitat de Catalunya per tenir vigilància privada a la via pública. Aquesta havia de ser la segona experiència amb la seguretat privada a la plaça de Timó, després que l'estiu passat es posés en marxa el servei, que aleshores va ser contractat per urgència i que havia tingut una valoració positiva de les parts implicades –si bé habituals de la zona fan matisos segons el vigilant que hi hagués–. Davant la mancança d'aquests efectius de vigilància, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han hagut de fer-hi la tasca quan hi han estat requerits. En aquest sentit, Genís Dalmau ha precisat que la tasca encomenada als vigilants privats és la de donar presència amb gent uniformada a l'espai i controlar la sortida de la gent quan els establiments tanquen per evitar, o almenys reduir, aldarulls i fressa. Aquest estiu, el servei de vigilància privada a la plaça del Timó s'havia de fer des de Sant Joan fins a finals d'aquest mes d'agost, i en un horari que es preveia de quarts d'una de la nit fins a dos quarts de sis de la matinada, hora de tancament de les discoteques.