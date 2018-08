Torroella de Montgrí recorda la seva veïna empresonada amb el guardó de la Medalla

La família de l´exconsellera de la Generalitat, la torroellenca Dolors Bassa, va recollir ahir la Medalla del Montgrí que l´Ajuntament va atorgar-li. La vetllada, amb to reivindicatiu, va començar amb el parlament de l'alcalde, Josep Maria Rufí (ERC), que va assegurar que és la primera vegada en més de 30 anys que la medalla es concedeix a una sola persona i que s'ha fet pel moment «d'excepcionalitat» que viu el país. «Una situació repressiva de presó i exili que pateixen els altres, també. Quina injustícia, quina ignomínia i quina infàmia», va afirmar.

A l'acte, que va aplegar més de 800 persones, s´hi va projectar un documental de l'1-O i de la trajectòria de Dolors Bassa. La seva família va recollir el guardó i la seva germana, emocionada, va lamentar que no hi pogués ser la seva mare però, sobretot, que no hi pogués ser la Dolors. També van llegir una carta que l´exconsellera havia enviat agraint el reconeixement, la màxima distinció que atorga el municipi. També hi va ser el president del Parlament, Roger Torrent, que va afirmar que l´exconsellera és a la presó pel seu «compromís innegociable i irrenunciable» amb la democràcia i la llibertat. Un sacrifici, va dir, que va fer «pels que van votar que sí, pels que van votar no, pels que no van votar i fins i tot pels que creien que no s'havia de votar aquell dia».