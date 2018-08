El Tribunal Suprem concedeix el permís a Dolors Bassa per visitar la mare a l'hospital

La Sala de Vacances del Tribunal Suprem va resoldre ahir concedir un permís extraordinari a l'exconsellera catalana de Treball, la torroellenca Dolors Bassa –en presó preventiva després de ser processada per rebel·lió en la causa del procés independentista–, perquè pugui visitar aquest dissabte durant dues hores la seva mare a l´UCI en la qual es troba ingressada després d'una operació. En la providència dictada, la sala assenyala que el centre penitenciari on es troba Bassa, el Puig de les Basses de Figueres, haurà d'adoptar «les mesures de seguretat necessàries» per al desplaçament a l'hospital, l'estada al centre sanitari de Girona i el retorn a la presó un cop acabada la visita autoritzada. També seran els responsables de la presó els que determinaran en quin horari Bassa tindrà el permís.

La família de Dolors Bassa va demanar, abans que el Suprem es pronunciés, que si li concedien el permís que no hi hagi concentracions per respecte a la seva intimitat i per permetre que el permís es desenvolupi de forma normal.

Dolors Bassa compleix presó preventiva al Puig de les Basses des del passat 4 de juliol, data en la qual hi va ser traslladada des de la presó madrilenya d'Alcalá Meco després de la reubicació a presons catalanes aprovada per a tots els presos preventius d'aquest procediment. La decisió adoptada per la Sala de Vacances, al capdavant de la qual es troba el president de la Sala del Militar Ángel Calderón, es va adoptar un cop els magistrats havien estudiat els informes favorables al permís tant del centre penitenciari com de la Fiscalia.

Es tracta del primer permís que es concedeix a un pres del procés independentista, perquè en les ocasions anteriors l'instructor de la causa, Pablo Llarena, havia rebutjat aquest tipus de mesura respecte als altres encausats com l'exvicepresident Oriol Junqueras o qui va ser responsable de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. No obstant això, les seves peticions van ser diferents perquè estaven relacionades amb assistències al Parlament de Catalunya i, en el cas de Bassa, la raó de sortir per unes hores estaria emparada per la legislació penitenciària.

El jutge Llarena acusa Bassa de posar al servei del procés independentista els locals pertanyents al seu departament perquè fossin centres de votació en el referèndum de l'1-O malgrat conèixer la suspensió del Tribunal Constitucional. La investigació judicial també diu que la Conselleria de Treball va aportar diners per a les despeses d'impressió de paperetes i va suportar igualment despeses per elaborar censos i citacions als qui havien d'integrar les taules electorals.