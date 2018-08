Construeixen un pou a Fontanilles que garantirà l'abastiment d'aigua a La Bisbal d'Empordà i cinc pobles més

A finals d'agost està previst que entri en funcionament un nou pou a Fontanilles (Baix Empordà) que permetrà l'abastiment d'aigua a La Bisbal d'Empordà i cinc pobles més (Fontanilles, Forallac, Cruïlles, Monells i Serra de Daró). La construcció d'aquesta nova instal·lació ha costat 192.000 euros i s'ha adjudicat amb caràcter d'urgència. L'alcalde de Forallac, Josep Sala, explica que a més de la quantitat, el pou permetrà assegurar una "bona qualitat de l'aigua" per aquests municipis. Tot i això, els alcaldes tenen coll avall que els dos filtres d'aigua instal·lats al Castell d'Empordà hauran de seguir treballant, perquè les mostres que s'han analitzat segueixen detectant nivells massa alts de pesticides. Malgrat que la instal·lació era "provisional", dos anys després els batlles parlen obertament de la possibilitat de comprar-los. I és que el lloguer dels filtres s'enfila a més de 30.000 euros l'any, a banda de les despeses de manteniment.

La Bisbal i cinc poblacions més del Baix Empordà resoldran els problemes d'abastiment d'aigua d'aquí ben poc temps. En concret, serà a finals d'agost o principis de setembre, en funció del què tardin els resultats de les analítiques que s'estan fent. Tot plegat gràcies a la construcció d'un pou nou a tocar de Serra de Daró i que servirà per incrementar el cabal que ofereixen els pous del Castell d'Empordà i de Fontanilles. Amb aquesta operació també s'espera millorar la qualitat de l'aigua de boca, i és que dos anys després de la contaminació per herbicides, encara no s'ha descobert d'on ve.

Això ha obligat els ajuntaments a mantenir el lloguer dels dos filtres que netegen l'aigua. Un lloguer que costa més de 30.000 euros l'any, als quals cal sumar-n'hi 30.000 més cada dos anys per canviar el carbó actiu que neteja l'aigua.

Això ha fet que els diferents consistoris s'hagin plantejat la possibilitat de comprar la instal·lació, i és que, segons explica l'alcalde de Forallac, Josep Sala, de moment no hi ha previsió de treure els filtres, ja que se segueixen registrant nivells massa alts de productes fitosanitaris.

"El lloguer és car, però la compra tampoc és econòmica i el que volem és oferir total seguretat als ciutadans de La Bisbal i Forallac quan obrin l'aixeta", explica Sala. L'alcalde reconeix que "tard o d'hora" s'haurà de prendre una mesura concreta, però deixa clar que "per més que diners valgui" el més important és que hi hagi garanties a l'hora de beure aigua.

192.000 euros de pressupost



L'obra costarà 192.000 euros, i inclou també la neteja d'un segon pou per millorar-ne el rendiment. Sala explica que el pressupost inicial era de 240.000 euros i que s'ha pogut reduir. Amb tot, el batlle reconeix que s'ha fet amb caràcter d'urgència perquè "no es podia esperar més".

La construcció del pou, concreta Sala, és un projecte que "ve de lluny" i que ara s'ha fet per poder donar resposta a la sequera. I és que els nivells dels pous actuals del Castell d'Empordà estan "molt més baixos" que l'any passat. En canvi, el de Fontanilles ofereix un "bon cabal", i de fet, s'havia contemplat la possibilitat d'augmentar-lo.

L'obra consta de quatre fases. En tres d'elles el finançament l'assumeix en un 60% l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La resta anirà a càrrec dels sis ajuntaments que se'n beneficiaran.

Dos anys, cap resposta



Aquest agost es compleixen dos anys de la contaminació dels pous amb fitosanitaris, que va obligar l'Ajuntament a prohibir l'aigua de boca durant uns dies. A dia d'avui encara no se sap quina és la causa d'aquesta contaminació i es continua fent imprescindible el lloguer dels dos filtres.

Aleshores es va dir que els filtres serien "provisionals" fins a trobar el causant de la contaminació, i una solució definitiva. De fet, el recurs inicial va ser portar aigua potable amb cisternes dos dies per setmana.