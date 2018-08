Dos projectes de cohabitatge estan interessats en establir-se a Sant Feliu

L´hotel Mediterráneo, de l´herència dels Anlló i del qual l´Ajuntament de Sant Feliu n´està pendent de la cessió per part de la Generalitat per adequar-lo com a pisos d´emergència

L´hotel Mediterráneo, de l´herència dels Anlló i del qual l´Ajuntament de Sant Feliu n´està pendent de la cessió per part de la Generalitat per adequar-lo com a pisos d´emergència josep maria bartomeu

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar, en un ple extraordinari celebrat aquesta setmana, una modificació urbanística que autoritza l'habilitació de pisos socials i cooperatius en edificis el volum del qual és disconforme fins a un 25%, és a dir, aquells immobles que superen, com a màxim, un 25% el sostre construït permès per la normativa urbanístca. Fins ara, aquesta excepció es permetia als usos hotelers, a la qual s'hi afegeixen ara aquests de caràcter social. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF), va precisar que un dels elements promotors d'aquesta modificació és el fet que hi ha dos projectes de cohabitatge que es volen instal·lar al municipi. Un d'ells és per a gent gran, i és el que es troba en una fase més avançada; mentre que l'altre projecte estaria destinat a allotjament cooperatiu per al jovent.

Saballs ha concretat, doncs, que per un costat aquesta modificació de la normativa urbanística municipal busca donar sortida a aquests projectes d'habitatge cooperatiu que es desenvolupen en edificis ja construïts; mentre que l'altre element que es vol afavorir és l'ús per a col·lectius amb necessitats específiques com pot ser per a dones víctimes de la violència de gènere. En aquest sentit, la mesura també beneficia el projecte de l'Ajuntament d'adequar un immoble amb pisos destinats a situacions d'emergència, com pot ser per a dones víctimes de violència sexista i famílies que són desnonades, entre d'altres.

Precisament, la intenció de la corporació és adequar per aquesta finalitat l'hotel Mediterráneo, de l'herència dels Anlló. Saballs ha explicat que l'Ajuntament guixolenc està pendent de rebre'n la cessió per part de la Generalitat. No obstant això, el regidor d'Urbanisme ha explicat que la corporació busca ubicacions alternatives per aquest bloc d'habitatges d'emergència social per si no acaba arribant el Mediterráneo.

Quant als projectes de cohabitatge, Saballs ha comentat que es tracta d'iniciatives en què els inquilins tenen un percentatge de la cooperativa dels edificis on hi ha pisos i dependències comunes. I ha afegit que el 20 de setembre hi ha programada una sessió informativa sobre la promoció de cohabitatge destinat a gent gran.