Presó sense fiança per a l'home que va matar el seu germà a Palafrugell

El Jutjat d'instrucció 4 de la Bisbal d'Empordà ha ordenat l'ingrés a presó provisional sense fiança per al detingut divendres per matar el seu germà a cops de crossa a Palafrugell. Li atribueix un delicte d'homicidi. El detingut, que ha passat a disposició judicial aquest dilluns, en un primer moment va assegurar a la policia que s'havia aixecat de dormir i s'havia trobat la víctima estesa a terra enmig d'un bassal de sang al menjador. Durant la reconstrucció que es va fer el mateix divendres, però, va acabar reconeixent els fets. Els dos germans són vells coneguts de la policia i acumulen nombrosos antecedents. La víctima, de fet, feia quatre mesos que havia sortit de la presó i havia anat a viure amb el seu germà al carrer de la Caritat 84. Des d'aleshores, les baralles havien estat constants. Segons el sospitós, la nit del 23 d'agost van començar a discutir per "desavinences domèstiques" i el va acabar colpejant amb una crossa. Segons va explicar, els dos havien begut alcohol i havien fumat porros.