La Cursa Nocturna de Castell d'Aro enceta les 4 carreres de muntanya

La Cursa Nocturna de Castell d'Aro, el proper dissabte 1 de setembre a les 22.00 hores amb sortida i arribada des de la Sala Polivalent, amb un recorregut de nou quilòmetres amb poc desnivell per un traçat mixt de terra i asfalt, enceta la nova Vall d'Aro Run Series 2018, que pren el relleu, després de tres edicions, a l'antiga Lligueta Running. Un canvi de nom i d'imatge sorgit de la voluntat de continuar incrementant el nombre de participants a una proposta que combina la pràctica esportiva amb la descoberta de l'entorn natural del municipi.

La iniciativa és de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i de tempsXcurses amb quatre itineraris de muntanya de perfil tècnic i recorreguts d'estil similar que transcorren a través de boscos o de la façana marítima poc concorreguts pel turisme tradicional ( www.runningvalldaro.cat).

Les inscripcions a La Nocturna, limitades a un màxim de 400 persones, estan obertes en línia al lloc web www.tempsxcurses.com fins al divendres 31 d'agost (12 euros si es farà corrent i 10 euros si es fa caminant). També es poden fer, si hi ha places disponibles, el mateix dia, des d'una hora fins a trenta minuts abans de l'inici (15 euros). També hi ha la possibilitat de fer una inscripció conjunta per a les quatre curses (45 euros).

La recollida de dorsals és divendres 31 d'agost a Decathlon Platja d'Aro o el mateix dia de la cursa, fins a mitja hora abans de l'inici (imprescindible presentar el comprovant de pagament).