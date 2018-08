Rescaten una dona que no es trobava bé al camí de ronda de Sant Antoni de Calonge

Els Bombers han rescatat una dona que es trobava malament al camí de ronda a Sant Antoni de Calonge.

La víctima estava indisposada i no podia continuar el trajecte. Per aquest motiu, han alertat el telèfon d'emergències 112 que ha fet activar els Bombers pels volts de la una del migdia.

Aquests s'hi han desplaçat amb dues dotacions terrestres hi han decidit evacuar la dona per terra, per les escales del tram que va de la platja de Sant Jordi a l'hotel Cap Roig. Inicialment, els efectius havien pensat fer l'evacuació via marítima, però la mala mar ho ha impedit, segons fonts dels Bombers.

La dona posteriorment ha estat traslladada pel SEM en ambulància en un centre sanitari proper.