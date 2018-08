El Viver d'Empreses de Sant Antoni augmenta un 150% els alumnes

La formació és un dels eixos de treball essencials del Viver d'Empreses Alta Mar de Calonge i Sant Antoni. Amb l'objectiu de facilitar les eines necessàries als emprenedors i oferir formació a les persones que busquen feina, el Viver gairebé ha doblat l'oferta de cursos en dos anys. Durant el curs 2016-17 l'oferta formativa va agrupar 14 cursos, en els quals van participar 110 persones. El curs següent, el 2017-2018, l'oferta es va incrementar de forma substancial, oferint fins a 25 cursos de formació. Aquest increment s'ha vist acompanyat d'un augment important del nombre d'assistents, de manera que respecte al curs anterior els alumnes han augmentat en un 150%, passant dels 110 el curs 16/17 als 275 el curs 17/18, ha informat l'Ajuntament del municipi.

Els cursos del Viver d'Empreses se centren en tres eixos: empresa, emprenedoria i ocupació. L'objectiu és donar eines per millorar la formació de persones que busquen feina i dels emprenedors. Entre els cursos d'ocupació i emprenedoria que s'han organitzat hi ha cursos d'introducció a la bioconstrucció, de plaques solars, de Google Adwords, Xarxes Socials o finançament per a autònoms i petites empreses. El regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades, explica que «els cursos ocupacionals són els que més han crescut i han tingut un bon nivell d'assistència, fins i tot en alguns casos la demanda ha estat per sobre de l'oferta de places que tenim».