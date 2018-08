Detenen dos homes que volien robar un caixer a plena llum del dia a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut dos membres d'una banda dedicada a rebentar caixers automàtics i que té els seus tentacles estesos per Catalunya, especialment l'àrea de Barcelona. Van enxampar dos encaputxats in fraganti, quan intentaven fer un cop a la localitat costanera a plena llum del dia. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra per la seva banda, investiga el succés.

Els fets es remunten a aquest diumenge quan pels volts de dos quarts vuit del matí, la Policia Local de Castell-Platja d'Aro va rebre l'avís de la central d'alarmes que s'estava produint un robatori a l'antic Màgic Park de l'avinguda s'Agaró de Platja d'Aro. Les càmeres havien captat dos individus que estaven intentant rebentar el caixer que hi ha a les instal·lacions dels baixos d'aquest antic complex d'oci.



Amagat sota un cotxe

Els agents municipals ràpidament s'hi van personar i van veure un dels presumptes lladres encaputxat fugint per la tanca perimetral. I poc després el van trobar amagat a sota d'uns cotxes. També van anar a buscar l'altre individu a dins del recinte i el van trobar amagat en un fals sostre. Amb els Mossos també a dins del local van trobar que els lladres ja havien intentat obrir el caixer i presentava un fort forat fet amb una llança tèrmica. Aquesta eina és com un tipus de bufador que gas que equipat amb un compressor permet tallar el metall.

Els policies locals van detenir els dos presumptes autors in fraganti i els imputen una temptativa de robatori amb força. Es tracta de dos homes de 36 i 25 anys, veïns de Barcelona i Granollers. Els Mossos també van ser alertats del succés i l'investiguen ja que gràcies a les càmeres que hi ha a la zona es va poder captar un vehicle amb el qual viatjaven, peça clau per poder-los relacionar amb més fets.

Durant la inspecció del recinte, la policia va comissar la llança tèrmica, una pota de cabra, una massa gegant, el compressor així com també bosses, per endur-se el botí. Aquest tipus d'eines, com la llança tèrmica, mostren el grau d'especialització d'aquest tipus de delinqüents, a qui els Mossos d'Esquadra investiguen i que formarien part d'una banda que actua a diversos punts de Catalunya –Barcelona, Sabadell, entre d'altres.



Cotxe robat a Ullà

Aquell mateix dia al migdia, les càmeres de la Policia de Castell-Platja d'Aro van localitzar i identificar un cotxe robat feia dos dies al municipi d'Ullà i els agents van detenir un delinqüent que es dedica a robar vehicles per després cometre robatoris en domicilis i establiments. La policia municipal sospita que volia robar a la població.