Guíxols des del Carrer porta al ple la petició per desclassificar sòl urbanitzable

La formació de Guíxols des del Carrer, a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comparteix la preocupació mostrada per la plataforma SOS Costa Brava pel risc que suposa l'execució de tots els projectes urbanístics que estan aprovats o en tràmits de ser-ho. Per això, i d'acord amb el manifest d'aquest plataforma, portarà al ple municipal una moció on s'insta al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a redactar, tramitar i aprovar una modificació de l'actual Pla Director del Sistema Urbanístic Costaner. Aquest canvi, ha informat la formació, hauria d'anar dirigit a la desclassificació de sòls urbanitzables no desenvolupats i sòls urbans no consolidats i no executats en tot el litoral gironí. Guíxols des del Carrer recorda que en molts casos es tracta de planejaments heretats dels anys 70 i primers dels 80, «obsolets en relació a la situació urbanística actual i la protecció del medi».

La formació recorda que Sant Feliu de Guíxols no ha estat una excepció alhora de valorar l'especulació urbanística en el territori. I posa com a exemple el nou Hotel Alàbriga, «de volumetria excessiva a primera línia de mar».