L'Ajuntament de Calonge obté la cessió de part de l'edifici del Cercle Calongí perquè sigui espai cultural

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni votarà demà al Ple Municipal un acord de cessió per un període inicial de 30 anys que farà l'Associació Societat Cercle Calongí d'una part de la seva seu a favor del consistori, que el promourà com un espai per acollir actes culturals. És un espai que es troba entre la plaça Major i el carrer Anselm Clavé, al centre històric de la vila. A més, l'Ajuntament concedirà una subvenció per tal d'evitar un deteriorament de l'immoble, han informat fonts municipals. L'espai que s'utilitzarà com equipament municipal serà tot l'edifici, tret del bar, la cuina, l'espai del soci i el magatzem.

L'edifici està situat al centre històric de Calonge, amb accés per la plaça Major i també amb accés pel carrer Anselm Clavé. L'espai que es cedeix a l'Ajuntament disposa d'un total de més de 900 metres quadrats, distribuïts en un espai interior de més de 200 metres quadrats i un pati de gairebé 700 metres quadrats. A canvi de la cessió l'Ajuntament concedirà una línia de subvenció a la Societat Cercle Calongí per un valor de 100.000 euros. Aquesta subvenció es destinarà a la rehabilitació de la part de l'edifici que serà d'ús públic i recuperar en bones condicions un indret que és catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local. D'aquesta manera, l'Ajuntament hi podrà organitzar activitats socioculturals.

Atenent les necessitats que presenta el municipi per a la realització d'actes culturals, l'Ajuntament ha detectat una saturació de l'equipament de la Sala Fontova i ha treballat per explorar nous llocs per poder realitzar-los. La cessió d'aquest nou espai permetrà optimitzar els recursos, una distribució més precisa de les diverses activitats culturals i lúdiques del municipi que permetrien ubicar-les en un lloc o altre en funció de les necessitats i, conseqüentment, la seva descongestió i també la dinamització del teixit associatiu local, ha afegit l'Ajuntament.

Aquest projecte s'emmarca en la voluntat del govern d'una major dinamització cultural i de promoció del centre històric de Calonge i en l'objectiu d'ampliar el nombre d'espais d'ús públic disponibles. En aquest sentit l'Ajuntament també està treballant en la rehabilitació del castell de Calonge, situat al centre històric, i que amplia els equipaments públics disponibles al centre de la vila.



Antic Foment Agrícol Industrial

Conegut popularment com El Centro o el Cercle Calongí, aquest edifici està situat al número 5 de la plaça Major. Fou inaugurat el 25 de maig de l'any 1924 com a seu de la societat anomenada Foment Agrícol Industrial. Aquesta societat recreativa s'havia instal·lat inicialment a la fonda del Centre, també situada a la plaça Major l'any 1922, fins que va construir l'edifici actual dos anys més tard. Fou després de la Guerra Civil que la societat Foment Agrícol Industrial va canviar de nom, justament per evitar la coincidència de les sigles (FAI) amb les de la Federación Anarquista Ibérica. Llavors va passar a anomenar-se Sociedad Círculo Calongense.