Incendi en una pizzeria de l'Estartit

Un incendi en un restaurant ha fet mobilitzar aquest matí els Bombers amb sis dotacions.

Ha cremat una habitació amb electrodomèstics i el fum també s'ha filtrat en un local veí. No s'han de lamentar ferits.

Els fets s'han produït pels volts de les onze del matí en una pizzeria que es troba al quilòmetre 5,5 de la carretera de l'Estartit a Torroella.

Els Bombers han rebut l'avís que cremava la rentadora del local i els treballadors quan hi han arribat, ja eren fora de l'establiment de restauració.

Els efectius d'extinció d'incendis han apagat les flames que han afectat una habitació on hi havia una rentadora i assecadora, així com divers mobiliari. A causa de l'incendi una canonada d'aigua ha fuitat.

Després de l'extinció del foc, els Bombers han hagut de ventilar per treure el fum que hi havia al local. El fum també ha afectat un establiment veí ja que s'ha expandit pel fals sostre.

El SEM també s'ha desplaçat a lloc amb una ambulància així com també la Policia Local de Torroella.