Sant Feliu destina 190.000 euros a complementar l'obra de Rius i Calvet

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols (TSF, ERC i PSC) ha aprovat inicialment un projecte de 190.369,25 euros per adequar l'espigó que hi ha davant del passeig de Rius i Calvet, de manera que sigui transitable fins a la punta. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs (TSF), ha explicat que aquest projecte ha de permetre treure rèdit al paisatge costaner guixolenc. Saballs ha afegit que es tracta d'una obra complementària de la reforma que s'està fent al passeig de Rius i Calvet –i que es reprendrà el 17 de setembre–, la qual ja estava prevista a l'avantprojecte del passeig, però que es va treure per redactar-ne el projecte específic.

El desenvolupament del projecte de remodelació de Rius i Calvet ha generat la crítica del regidor del grup Avancem-MES, Pere Albó, que entén que l'equip de govern, davant de les crítiques que diu que generen aquestes obres, el que fa «és fugir endavant». Per un costat hi detecta la tala dels 15 oms que hi havia davant de la dificultat de treure's, com es preveia inicialment; i que «no es va considerar necessari pensar què es feia amb l'estany de la Pepita». Per l'altre costat, veu com al pressupost inicial de tres milions d'euros, ara s'hi afegeix la modificació de l'espigó, i 12.500 euros per a «la contractació d'un paisatgista perquè solucioni el tema de l'estany i l'escultura». En aquest cas, Saballs ha manifestat que un cop adjudicada l'obra i la seva direcció és habitual contractar un complement tècnic, que en aquest cas és una empresa de disseny d'espais públics, que determinarà on va l'arbrat, el mobiliari urbà i altres elements com la Petita i la font de la plaça de Sant Pere. Albó detalla més despesa que ha generat aquesta obra de Rius i Calvet. Per exemple, el bus que portava els alumnes a l'institut de Sant Elm: segons el regidor, els pares van demanar un descompte ja que, arran de les obres, els deixa a l'inici del passeig i no els puja fins el centre escolar. El govern local, però, no va aplicar aquest descompte, sinó que va decidir pagar la totalitat del transport, una xifra de 19.000 euros segons Pere Albó, que parla de la reforma de Rius i Calvet com una obra «faraònica» i «impopular». Josep Saballs s'ha limitat a respondre al regidor de l'oposició que «celebrem la seva activitat intensa per aquest projecte, que és molt més alta que quan era al govern».