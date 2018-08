Sis dotacions de bombers apaguen un foc en una pizzeria de l'Estartit

Un incendi en un pizzeria de l'Estartit va mobilitzar ahir al matí sis dotacions de bombers. Les flames van cremar una habitació amb electrodomèstics i el fum també va filtrar-se en un local veí, van informar els Bombers. No hi va haver ferits.

Els fets van produir-se pels volts de les onze del matí, en una pizzeria que es troba al quilòmetre 5,5 de la carretera de l'Estartit a Torroella, a tocar de la rotonda d'entrada al poble costaner. Els Bombers van rebre l'avís que cremava la rentadora del local i van dirigir-se cap a l'establiment.

Els efectius d'extinció d'incendis van apagar les flames, que van afectar una habitació on hi havia una rentadora i una assecadora, així com divers mobiliari. A causa de l'incendi, una canonada d'aigua va patir una fuita. Després de l'extinció del foc, els Bombers van ventilar el local per treure el fum que hi havia. El fum també va afectar un establiment veí ja que s'havia expandit pel fals sostre.