Jaume Palahí: «A Tamariu no me n'he sortit»

El regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí, ha manifestat que «no soc ni millor ni pitjor» però que considera que «Palafrugell està més net que abans –referint-se al govern anterior socialista i de CiU–», com seria el Camp d'en Prats, per exemple. En tot cas, també reconeix que «hi ha llocs que són bruts, i molt», i que és on han de treballar per evitar-ho. Un dels elements de la seva política de gestió dels residus ha estat concentrar els contenidors, reduint els punts on n'hi havien. Si bé creu que la mesura és prou positiva, reconeix que «a Tamariu no me n'he sortit», de manera que «ho hem d'arreglar». Aquesta concentració dels contenidors ha provocat queixes perquè ha obligat a desplaçaments més llargs dels residents per tirar els residus, cosa que ha provocat que alguns els deixessin al mig del carrer, on abans hi havia contenidors. Palahí ha manifestat que és conscient que «ho hem d'arreglar, però el gran problema de Tamariu és que no hi ha espai públic on posar» contenidors. També ha concretat que la Diputació els va alertar del risc de tenir contenidors a la carretera perquè la gent havia de sortir del voral per tirar els residus.