Més de 100 persones reposen els llaços grocs sostrets a la Bisbal d'Empordà

Més d'un centenar de persones van tornar a penjar dimecres al vespre llaços grocs a Les Voltes de la Bisbal d'Empordà. L'acte es va produir gairebé un dia després que una vuitantena de persones retiressin els llaços d'aquest punt i d'altres poblacions com Corçà, la Pera o Sant Feliu de Guíxols. El coordinador de l'ANC a la zona, Joan Massich, va explicar que habitualment els veïns de la zona es reuneixen per penjar llaços i que «avui –per dimecres– tocava Vulpellac» però que, arran de les «destrosses» d'aquella matinada, moltes persones van voler ajudar a reposar-los. Durant la jornada, els Mossos van aixecar una acta per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana per una concentració no comunicada. L'acte va iniciar-se a les nou del vespre a tocar del riu Daró. Durant tres quarts d'hora, els assistents no van parar de col·locar llaços, gairebé 200, amb l'objectiu de tornar a donar color groc a l'emblemàtic espai del municipi. Per finalitzar l'acte, van cridar consignes per la «llibertat dels presos polítics» i van cantar Els Segadors.